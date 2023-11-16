Окупанти безуспішно штурмували в районі Новодарівки на Мелітопольському напрямку, – речник Генштабу

За цим напрямком триває наступальна операція Сил оборони.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці. Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новодарівки Запорізької області.

Також Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки, де захисники відбили шість атак.

"На Авдіївському напрямку за підтримки авіації ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районі Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де підрозділи Сил оборони відбили 18 атак російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

На Мар'їнському напрямку росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Захисники відбили тут 22 атаки.

На Шахтарському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області, де Сили оборони України відбили шість атак ворога.

"На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Сеньківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де українські воїни відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Надії Луганської області", – сказав речник.

Уночі росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по Україні. За добу було 65 бойових зіткнень, ворог завдав восьми ракетних 29 авіаційних авіаударів, 76 обстрілів з ракетних систем залпового вогню.

Нагадаємо, минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. У Запорізькій загинули четверо людей, зокрема двоє рятувальників, які прибули на виклик і потрапили під повторний обстріл.