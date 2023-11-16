Окупанти за добу випустили 531 снаряд по Херсонщині, є поранений

Російські окупаційні війська за добу випустили 531 снаряд по Херсонській області, є поранений.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 94 обстріли, випустивши 531 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА та авіації. Одна особа дістала поранення", - написав він/

По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів.

Також росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області та навчальний заклад у Херсонському районі.

Нагадаємо, днями крівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попросила дотримуватися "інформаційної тиші", аби потім відзвітували про "великі успіхи". При цьому вона зазначила, що зазначила, що на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом узбережжя Херсонщини ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту – "досить рухлива".