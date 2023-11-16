Ми не можемо дозволити собі будь-які патові ситуації, - Зеленський

Росія знову прийде, якщо її не поставити на місце, вважає президент.

Заморожена війна - це як вулкан, який спить, але точно прокинеться. Це питання часу.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час розмови з африканськими журналістами, передає Радіо Свобода.

“Тому ми не можемо дозволити собі будь-які патові ситуації. Патова ситуація – це тимчасова слабкість. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні її закінчити. Закінчити з повагою. Щоб весь світ знав, що той, хто прийшов, захопив і вбив, поніс відповідальність”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що якщо це “патова ситуація і заморожений конфлікт”, то наступні покоління будуть воювати. Причина в тому, що Росія “знову прийде, якщо її не поставити на місце”.

“Ми хочемо миру. Це закінчення може бути різне – комусь подобатися, комусь ні. Але воно потрібне. Воно має бути таким, щоб зло постраждало, а не тільки Україна, на яку це зло напало. Тоді це справедливо”, – наголосив голова держави.

Нагадаємо, в колонці для видання Thе Economist Валерій Залужний зауважив, що нині війна стає "позиційною", яка складається зі статичних і виснажливих боїв. Це йде на користь лише Росії, оскільки дозволить їй відновити військову силу, що надалі загрожуватиме Україні та її Збройним Силам. У Білому домі охарактеризували статтю головнокомандувача Збройних сил України як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.