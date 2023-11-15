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На Харківщині готують мобільні групи для боротьби з “Шахедами”

Синєгубов вважає, що на Україну чекає складна зима, оскільки росіяни намагаються завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

На Харківщині готують мобільні групи для боротьби з “Шахедами”
Фото: Скріншот з відео

На виконання завдання Офісу Президента у Харківській області відбувається підготовка мобільних груп для боротьби з “Шахедами”. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ми забезпечуємо спеціальний підрозділ протиповітряної оборони не лише автомобілями, а повним укомплектування мобільних груп”, - зазначив Синєгубов.

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Голова Харківської ОВА зазначив, що на Україну чекає складна зима, оскільки росіяни намагаються завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

Як раніше повідомлялось, Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони для посилення захисту стратегічних об'єктів у зимовий період. 

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