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Чехія вирішила заморозити російські державні активи і вимагатиме це зробити від ЄС

Росії також не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за цю нерухомість.

Чехія вирішила заморозити російські державні активи і вимагатиме це зробити від ЄС
Петр Фіала
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Уряд Чехії ухвалив рішення заморозити російські державні активи.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.

"Це означає, що РФ не зможе розпоряджатися нерухомістю, що належить російському державному органу. Нерухомість не може бути передана або продана", - пояснив Фіала.

Прем'єр додав, що Росії також не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за цю нерухомість.

Фіала зазначив, що Чехія наполягатиме на тому, аби аналогічні кроки зробили й інші країни Європи.

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Нагадаємо, раніше в Австралії вирішили повернути земельну ділянку, яку російське посольство планувало використати для будівництва нового приміщення.

Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ і звернулася до Кабінету Міністрів щодо повернення майна дипустанови у власність держави.

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