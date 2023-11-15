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​Президент Німеччини: Розрахунок Путіна полягає в тому, що світ має забути Україну

"Ми не повинні і не надаватимемо Путіну цю послугу! Ми не зможемо звикнути до агресивної війни Росії, яка порушує міжнародне право і є нелюдською", - заявив Штайнмаєр.

​Президент Німеччини: Розрахунок Путіна полягає в тому, що світ має забути Україну
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: EPA/UPG

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує, що світ має забути Україну.

Про це Штайнмаєр сказав у виступі на шостій Німецько-українській конференції партнерства.

Президент ФРН згадав про війну на Близькому Сході, яка, на його думку, відволікає увагу світової спільноти від російського вторгнення.

"Україна тим більше потребує нашої підтримки зараз, коли на Близькому Сході йде війна, і вона більше не отримує тієї уваги, якої так гостро потребує. Розрахунок Путіна полягає в тому, що світ має забути Україну. Я кажу: Ми не повинні і не надаватимемо Путіну цю послугу! Ми не зможемо звикнути до агресивної війни Росії, яка порушує міжнародне право і є нелюдською", - наголосив Штайнмаєр.

Він зазначив, що зима, яка наближається, "знову буде дуже складною для України". 

"Звідси й ініціатива уряду Німеччини щодо створення "зимової захисної парасольки", покликаної захистити українську інфраструктуру та ще краще забезпечити населення теплом та електрикою у майбутню зиму. Це необхідно, тому що ми всі знаємо, що Кремль також використовує енергію як зброю. І не тільки це", - зауважив президент Німеччини.

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Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico розкритикував Захід за втому від війни".

Єрмак заявив, що світові лідери повинні підтримувати Україну, незважаючи на додаткові вимоги, пов’язані з війною Ізраїлю та ХАМАС. Глава ОПУ також відреагував на слова італійської прем'єрки Джорджи Мелоні, яка в розмові з російськими пранкерами, один з яких видавав себе за представника Африканського Союзу, заявила про міжнародну "втому" від війни РФ проти України, а також про ймовірність того, що війна триватиме багато років.

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