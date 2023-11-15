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The Guardian: німецький журналіст, що вважався незалежним, отримав сотні тисяч євро від пов'язаного з Путіним олігарха

Кошти від Мордашова перераховували за комплементарні для російського президента книги. 

Провідний західний журналіст Хуберт Зайпель, що тривалий час вважався одним із головних незалежних німецьких експертів по Росії, заробив щонайменше 600 000 євро у вигляді офшорних платежів від компаній, пов'язаних із близьким до президента РФ олігархом. Про це йдеться у матеріалі The Guardian на основі витоку файлів.

Згідно з ними, Хуберту Зайпелю, відомому кінорежисеру та письменнику, виплачували гроші частинами для підтримки його роботи над двома книгами про прихід Путіна до влади. Він використав образи, які багато хто описує як симпатизуючі російському президенту.

Подібні викриття можуть охопити всю Німеччину, де після повномасштабного вторгнення РФ в Україну точаться дискусії про роль політичних та бізнес-кіл в утриманні Путіна при владі, зокрема завдяки газовій залежності Німеччини від російських нафти і газу.

путін і Губерт Зайпель
Фото: France info
путін і Губерт Зайпель

"Один із небагатьох журналістів, які мали прямі та регулярні контакти з російським лідером, Зайпель, який, за його власним визнанням, зустрічався з Путіним «близько 100 разів», визнав, що отримував гроші з рахунків, пов’язаних з олігархом Олексієм Мордашовим, магнатом сталі і банків, що торік потрапив під санкії за тісні зв'язки зі Кремлем", – йдеться у матеріалі. 

Документи та відповідь Зайпеля свідчать про те, що виплати були зроблені за його роботу над біографією 2015 року під назвою "Путін: внутрішні погляди на владу" та 2021 року "Влада Путіна: Чому Європі потрібна Росія". Обидві були написані німецькою. 

У своїй відповіді Guardian видавництво Hoffmann und Campe заявило, що не знало про виплати.

"Видавець раніше не знав про звинувачення, які ви висунули проти Губерта Зайпеля щодо «доходу від спонсорства». Якщо це виявиться правдою, ми залишаємо за собою право вжити подальших заходів у зв’язку з книгами, контракти на які було укладено у 2013 та 2016 роках відповідно керівництвом на той час на основі телевізійного документального фільму", – сказав речник.

Зайпель працював на німецького мовника NDR і ADR.

Росія має своїх пропагандистів у багатьох країнах світу. Зокрема, на "Голос Америки" влаштувався пропагандист НТВ, який писав про "геноцид Донбасу". 

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