Перевізники Словаччини скаржаться на проблему з українськими перевізниками і погрожують заблокувати кордон

"Міністерство транспорту Словацької Республіки вже давно не займається вантажними перевезеннями і повністю їх ігнорує", - йдеться в листі керівника UNAS.

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) скаржиться Міністерству транспорту країни через проблему з українськими перевізниками.

Про це йдеться у листі очільника UNAS Станіслава Скали, оприлюдненому на фейсбук-сторінці союзу.

Скала зазначив, що українські перевізники не потребують дозволів на перевезення і цим "забирають роботу у наших перевізників".

"Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як ви помітили, польські перевізники блокують свої кордони, тому що мають ті ж проблеми, що й наші перевізники. Міністерство транспорту Словацької Республіки вже давно не займається вантажними перевезеннями і повністю їх ігнорує", - йдеться в листі.

Скала поскаржився, що відомство "знає лише Česmad (Словацьку асоціацію транспортних компаній, - Ред.), яке не представляє перевізників, а лише кілька обраних своїх членів".

"Ми твердо віримо, що UNIA Autodopravcov Slovenska - UNAS не залишиться вами без уваги", - висловив сподівання її керівник.

Згодом Скала заявив, що "однієї вантажівки достатньо, щоб заблокувати кордон" і не дати українським водіям перетнути територію Словаччини.

Нагадаємо, представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці,

14 листопада відбулася зустріч з представниками українського та польського урядів. Польська сторона заявила, що Україна не бере до уваги її вимоги.

Блокування трьох основних пунктів пропуску почалося минулого тижня. Польські автоперевізники стверджують, що послаблення правил доступу до ЄС після вторгнення Росії в Україну призвело до напливу української конкуренції, що серйозно вплинуло на їхні прибутки.