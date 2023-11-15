​Французький суд видав міжнародний ордер на арешт Асада

Президента Сирії підозрюють у співучасті в воєнних злочинах поблизу Дамаска в серпні 2013 року.

Французький суд видав міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада за звинуваченням у злочині, повʼязаному із застосуванням хімічної зброї у 2013 році.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на AFP.

За даними джерела агенції, Асада підозрюють у співучасті у воєнних злочинах, унаслідок яких у серпні 2013 року в передмісті Дамаска Гуті загинули понад 1400 людей. Щодо них був застосований смертельний газ зарин.

Підрозділ французького суду розслідує хімічні атаки з 2021 року.

Також були видані ордери на арешт брата Асада Махера, який фактично командує Республіканською гвардією Сирії, та двох генералів збройних сил, чиї імена не називаються.

Наприкінці серпня 2013 року по Гуті, густонаселеному передмістю Дамаска, був завданий удар ракетами з боєголовками, що містять зарин. Загалом на людей скинули близько 350 літрів отруйної речовини. За різними оцінками, внаслідок тієї атаки загинули від 300 до 1700 людей, зокрема, сотні дітей. За даними організації "Лікарі без кордонів", загальна кількість постраждалих у Гуті – понад 3500.

Сирійська влада і опозиція звинувачують у трагедії одна одну.

У березні президент України Володиир запровадив санкції проти Асада, що передбачають блокування активів сирійського диктатора. Торік український президент позбавив Асада ордена Князя Ярослава Мудрого I ступеня через визнання Дамаском так званих "ДНР" і "ЛНР".

У травні цього року Асад демонстративно проігнорував виступ Зеленського на засіданні Ліги арабських держав.