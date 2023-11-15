У майже 3000 міст Бразилії, які переживають безпрецедентну спеку, оголошено червоний рівень тривоги, пише BBC.

Рекорди зафіксували зокрема у Ріо-де-Жанейро, де температура досягнула 52,5°C.

Понад сто мільйонів людей постраждали від спеки, яка, як очікується, триватиме щонайменше до п'ятниці. Посадовці пояснюють це феноменом погодного явища Ель-Ніньйо, під час якого глобальні температури зазвичай підвищуються та зміною клімату.

За даними Національного інституту метеорології (Inmet), у вівторок вдень у Сан-Паулу середня температура склала 37,3°C.Inmet оголосив червону тривогу на більшій частині країни. Це вказує на те, що температура може бути на 5°C вищою за середню протягом понад п'ять днів і становити серйозну небезпеку для здоров'я.

Хвиля спеки призвела до того, що споживання енергії в Бразилії злетіло до рекордного рівня, оскільки люди намагаються зберігати прохолоду. Середня температура в країні з липня по жовтень була вищою за середній історичний показник.

Екстремальні погодні умови стають дедалі частішими та інтенсивнішими у багатьох місцях у всьому світу через зміну клімату. На думку вчених, хвилі тепла в багатьох місцях стають дедалі довшими та інтенсивнішими, і очікується, що це буде продовжуватися, доки люди виділятимуть парникові гази, що зігрівають планету.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, як повідомила кліматична єврослужба Copernicus, липень став найспекотнішим місяцем із 1850 року. Середньосвітова температура минулого місяця склала майже 17°С, що на 0,3°С більше попереднього рекордного липня 2019 року.