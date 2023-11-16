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Cенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, питання допомоги Україні відклали

Документ передали президенту Байдену.

Cенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, питання допомоги Україні відклали
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США переважною більшістю голосів схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб запобігти припиненню роботи уряду, пише Bloomberg.

Законопроєкт фінансує деякі підрозділи уряду до 19 січня, а інші – до 2 лютого. Водночас залишається ризик часткового припинення роботи уряду в січні. Законодавці таким чином відклали партійну боротьбу щодо федеральних витрат до нового року, також залишивши поза увагою екстрену допомогу Україні та Ізраїлю.

Законопроєкт, який вже підтримала Палата представників, надіслали на підпис президенту Джо Байдену. Очікується, що він підпише його до вечора п'ятниці.

“Результат дає тимчасовий перепочинок від гострої ідеологічної боротьби за витрати, яка вже цього року наблизила США до боргового дефолту, спровокувала зниження суверенного кредитного рейтинга країни та коштувала посади колишньому спікеру Палати представників Кевіну Маккарті”, − зазначає видання.

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“Уряд працюватиме”, − заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер на пресконференції ввечері в середу, закликавши нового спікера Палати представників Майка Джонсона продовжувати двопартійний шлях. Він також похвалив лідера меншості Мітча Макконнелла та інших республіканців за те, що вони допомогли уникнути припинення роботи уряду.

Шумер додав, що допомога Ізраїлю та Україні буде наступним пріоритетом палати, і “ми будемо працювати над цим негайно, коли повернемося з Дня подяки”.

Джонсон, який запропонував проміжний пакет фінансування, зараз піддався різкій критиці з боку деяких жорстких консерваторів, оскільки він не задовольнив їхні вимоги щодо негайного значного скорочення витрат або змін до імміграційної політики. 

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