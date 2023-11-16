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Потрібна угода, яка скорочує виробництво пластику, - Гутерреш

Пластмаси підживлюють кліматичну кризу, вважає Гутерреш.

Потрібна угода, яка скорочує виробництво пластику, - Гутерреш
Рахівський полігон.
Фото: Андрій Оленін

Для боротьби з глобальним потеплінням потрібна угода, яка скорочує виробництво пластику.

Про це повідомив Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

“Пластмаси підживлюють кліматичну кризу”, - написав Гутерреш.

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Він наголосив, що до 2040 року до 19% глобальних викидів парникових газів відбуватиметься через пластик.

Нагадаємо, рівень морського льоду, яким покритий океан навколо Антарктиди, цієї зими досяг рекордно низького рівня. Такі дані посилили побоювання вчених про те, що вплив зміни клімату на південному полюсі посилюється.

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