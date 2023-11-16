Потрібна угода, яка скорочує виробництво пластику, - Гутерреш

Для боротьби з глобальним потеплінням потрібна угода, яка скорочує виробництво пластику.

Про це повідомив Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

“Пластмаси підживлюють кліматичну кризу”, - написав Гутерреш.

Він наголосив, що до 2040 року до 19% глобальних викидів парникових газів відбуватиметься через пластик.

Plastics are fueling the climate crisis.



By 2040, up to 19% of global greenhouse gas emissions will stem from plastics.



To meet the goal of 1.5° global temperature rise & to #BeatPlasticPollution, we need a plastics treaty that reduces plastic production. — António Guterres (@antonioguterres) November 15, 2023

Нагадаємо, рівень морського льоду, яким покритий океан навколо Антарктиди, цієї зими досяг рекордно низького рівня. Такі дані посилили побоювання вчених про те, що вплив зміни клімату на південному полюсі посилюється.