Генсек ООН заявив, що відновити чорноморську зернову ініціативу буде складно

"Ми продовжуємо наші зусилля. Але це буде складно", – сказав Гутерреш.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що важко буде відновити зернову угоду, яка дозволяла безпечно експортувати українське зерно через Чорне море, передає Reuters.

"Це буде складно. Ми продовжуємо наші зусилля. Але це буде складно", – сказав Гутерреш.

Генсек ООН зазначив, що мета полягає в тому, аби Росія та Україна погодилися надати один одному свободу судноплавства, але визнав, що це малоймовірно.

Нагадаємо, у липні Росія заявила, що виходить із Чорноморської зернової ініціативи. В наступному місяці Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ.

Відповідно до службового листування між МЗС та посольствами Росії та Туреччини стало відомо, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із зернової угоди. Опісля зявилася інформація, що Росія, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну минулій.