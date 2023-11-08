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Україна витратила 96% коштів, які США передбачили для неї, - Білий дім

Водночас Штати вірять, що Україна може повернути свою територію.

Україна витратила 96% коштів, які США передбачили для неї, - Білий дім
Джон Кірбі

Україна витратила 96% коштів, які США для неї виділили.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає The Guardian.

За словами Кірбі, Штати вірять, що Україна може повернути свою територію. Водночас координатор стратегічних комунікацій додав, прогрес був повільним.

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Нагадаємо, напередодні керівники Міністерства фінансів, Пентагону та Державного департаменту США закликали Конгрес виділити 11,8 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

Того ж дня демократи в Сенаті США заблокували законопроєкт про надання екстреної допомоги Ізраїлю, прийнятий Палатою представників минулого тижня. Документ не передбачає допомоги Україні у війні проти Росії.

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