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​Євросоюз може прийняти нових членів, внутрішня реформа блоку на це не впливає, - єврокомісар

"ЄС готовий до розширення з існуючим комплексом договорів і правил, і ми маємо бути спроможні розширитися, прийняти нових членів навіть на основі існуючих договорів", - сказав Варгеї.

​Євросоюз може прийняти нових членів, внутрішня реформа блоку на це не впливає, - єврокомісар
Єврокомісар з питань сусідства Олівер Варгеї
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз може прийняти нових членів із чинними договорами і правилами, оскільки розширення та внутрішня реформа ЄС на це не впливають - вони не є взаємно обумовленими процесами.

Про це заявив єврокомісар із питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, передає "Європейська правда".

Єврокомісар сказав, що хоча у ЄС і обговорюють інституційні реформи, але водночас зауважують, що між реформою і розширенням немає взаємної обумовленості.

"ЄС готовий до розширення з існуючим комплексом договорів і правил, і ми маємо бути спроможні розширитися, прийняти нових членів навіть на основі існуючих договорів. Звісно, потрібно думати, як вдосконалюватися, як еволюціонувати – але не тому, що наближається розширення, а тому що нам потрібно покращувати Євросоюз. Тож це дві окремі дискусії і їх варто залишати окремими", – зазначив Варгеї.

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Нагадаємо, у вересні міністри країн Європейського Союзу у справах блоку зібралися в іспанському місті Мурсія, де два дні обговорювали необхідні реформи для прийняття нових членів. 

ЄС допускає розширення до 36 країн-членів та починає обговорення необхідних для цього змін.

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