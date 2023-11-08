Іспанські судді заявили, що амністія каталонців загрожуватиме верховенству права у країні

Генеральна рада судової влади “висловлює своє глибоке занепокоєння та розпач з приводу деградації, якщо не скасування, верховенства закону в Іспанії...”.

Іспанські судді сперечаються щодо можливої амністії для каталонських сепаратистів в обмін на їхню підтримку нового уряду на чолі з соціалістами, пише Reuters.

Вони стверджують, що він служить інтересам чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса, але не країни.

Закон про амністію запропонував Санчес, який намагається сформувати уряд після того, як липневі вибори не дали абсолютного переможця, в обмін на підтримку двох каталонських сепаратистських партій.

Консервативна Генеральна рада судової влади (орган, який обирає вищих суддів) заявила, що помилування каталонських політиків, чиновників та активістів, які переслідуються у суді за невдалу сепаратистську спробу 2017 році, скасує рішення, прийняті судами, і поставить під загрозу верховенство закону.

Рада “висловлює цією заявою своє глибоке занепокоєння та розпач з приводу деградації, якщо не скасування, верховенства закону в Іспанії...”.

“З моменту прийняття (угоди про амністію) вона стане просто формальним проголошенням, яке неминуче матиме шкідливі наслідки для інтересів Іспанії”, − додали судді.

Втручання суддів відбулося на тлі останньої стадії переговорів у Брюсселі між лідерами соціалістів і лідером ультрасепаратистської партії Junts Карлесом Пучдемоном, який сам є у вигнанні і проти якого висунуті обвинувачення у сепаратизмі.

У соціалістів є трохи менше трьох тижнів до 27 листопада, щоб досягти угоди та домогтися парламентської підтримки нового уряду Санчеса, щоб він міг продовжувати залишатися при владі, перш ніж розпочнуться нові вибори.

За інформацією джерела, переговори з “Юнтсом” зайшли в глухий кут через нереалістичні вимоги партії щодо того, на кого має поширюватися амністія.

Тим часом, протести тисяч людей у кількох іспанських містах проти амністії в останні тижні стають все жорсткішими. Другу ніч поспіль тисячі людей провели демонстрацію перед штаб-квартирою Соціалістичної партії в Мадриді, що призвело до заворушень. У вівторок близько 7000 людей зібралися, за даними поліції, на мітинг, скликаний групами, пов'язаними з ультраправими. Мітинг розділився, і кілька сотень людей попрямували до іспанського парламенту, але не змогли дістатися до нього через присутність правоохоронців. Протестувальники жбурляли сміттєві баки та пляшки і проштовхували саморобні бар'єри, встановлені поліцією, яка, що є нетипово для Іспанії, відповіла сльозогінним газом.

Фото: EPA/UPG

Ще одним судовим кроком, який може ускладнити переговори, є те, що суддя Високого суду Мадрида оголосив про розслідування дій Пучдемона та його близьких колег, а також можливих обвинувачень у тероризмі. Якщо їх засудять, то амністії вони не підлягатимуть. Справа пов'язана з масовими протестами у всій Каталонії, зокрема в аеропорту Барселони, у 2019 році після того, як лідерів сепаратистів засудили до тривалих тюремних термінів. Вони організували незаконний референдум про незалежність.

Суддя заявив, що ці події можуть виправдати звинувачення у тероризмі. Кука Гамарра, представник консервативної Народної партії, заявив, що судові заходи є “частиною нормального функціонування демократії”.

Сепаратистські партії висловили побоювання, що судді також прагнутимуть пом'якшити застосування будь-якого закону про амністію, погодженого соціалістами та сепаратистами. Викладач конституційного права в іспанському університеті UNED Лукреціо Реболло заявив, що навіть у разі ухвалення закону, судді можуть інтерпретувати його інакше, ніж автори.

Нагадаємо, 87% членів Соціалістичної партії (PSOE) в Іспанії підтримали контроверсійну амністію каталонських сепаратистів. В Іспанії зараз діє тимчасовий уряд Санчеса. Санчес і його союзники в лівому альянсі Sumar мають найкращі шанси сформувати уряд, але можуть зробити це лише за підтримки двох основних партій, які виступають за незалежність Каталонії − Каталонських лівих республіканців (ERC) і “Junts” (Разом). У той час як ліві республіканці підписав угоду з соціалістами, Junts все ще веде переговори про свою підтримку.