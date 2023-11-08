США призначили радника для проєктів з відновлення України

Про призначення оголосив міністр транспорту Буттіджедж, перебуваючи з візитом у Києві.

Сполучені Штати Америки призначили радника для проєктів з відновлення України. Ним став Роберт Марінер.

Про призначення написав на своїй сторінці в соцмережі Х американський міністр транспорту Піт Буттіджедж.

"З того моменту, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою з питань впливу на глобальні ланцюжки постачання, особливо на портову та залізничну інфраструктуру. Сьогодні я у Києві, щоб виконати важливе прохання розмістити тут радника з інфраструктури", - написав міністр.

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 8, 2023

Буттіджедж додав, що Марінер перебуватиме у Києві для "надання технічної допомоги у реалізації проектів у рамках зусиль щодо відновлення країни".

"Це один із незліченних способів, якими США продовжують підтримувати народ України у довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв'язок зі світом", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, про візит Буттіджеджа нині повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Марінер раніше виконував інженерну роботу для ВПС та ВМС США. Він має значний досвід транспортних проєктів. Раніше працював радником радника з питань транспорту посольства США у Кабулі.