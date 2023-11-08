ЄС очікує перезавантаження БЕБ вже наступного року

У звіті Єврокомісії на 150 сторінок БЕБ згадується аж 7 разів.

Єврокомісія у своєму звіті наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту про прозорий конкурс на Директора Бюро єкономічної безпеки та працівників, перезавантаження та підзвітність органу.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"У звіті Єврокомісії на 150 сторінок БЕБ згадується аж 7 разів. І більшість з них - у негативному ключі", - зазначив він.

Нардеп навів декілька цитат зі звіту ЄК щодо необхідності перезавантаження БЕБ:

"БЕБ відповідає за розслідування фінансових злочинів, включаючи податкове та митне шахрайство. Однак поки що продуктивність органу незадовільна", - вважають у ЄК.

"Результати діяльності БЕБ за перші кілька років роботи викликають сумніви щодо його ефективності та координації з іншими правоохоронними органами та установами… Серед ключових проблем БЕБ, ДБР та СБУ – обмежений громадський нагляд та підзвітність, відсутність міжвідомчої співпраці, а також недоброчесний та непрозорий механізм відбору працівників", - наголошують європейські партнери.

Железняк прогнозує, що Європейська комісія "уважно буде спостерігати за долею відповідного законопроєкту 10088-1 для перезавантаження БЕБ".

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно отримав від посла ЄС в Україні Катаріни Матернової звіт Єврокомісії щодо України в межах Пакету розширення ЄС.

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Фон дер Ляєн зазначила, що Україна робить зусилля на шляху реформ. Наступну оцінку її поступу нададуть у березні 2024.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення ЄК, сказав, що вже в грудні "ми очікуємо на політичне рішення від Європейської ради".

16 серпня БЕБ отримало нового керівника за підсумками конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання. Наразі виконуватиме обов'язки директора Андрій Пащук. У квітні Кабінет міністрів звільнив директора БЕБ України Вадима Мельника.

У січні Бюро економічної безпеки України отримало статус компетентного органу по співпраці з Європолом.