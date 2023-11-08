Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
ГоловнаСвіт

Міністр транспорту США Буттіджедж прибув до Києва (оновлено)

Він має призначити радника для проєктів з відновлення України.

Міністр транспорту США Буттіджедж прибув до Києва (оновлено)
Фото: twitter.com/USAmbKyiv/status

Міністр транспорту США Піт Буттіджедж прибув в Україну з візитом.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати Піта Буттіджеджа в Україні. Наш сьогоднішній меседж чіткий: Сполучені Штати підтримують Україну та український народ", - написала вона в соцмережі Х.

Дипломатка також опублікувала спільне фото із головою Мінтранспорту США на київському залізничному вокзалі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Як повідомляє "Голос Америки", Буттеджич зустрінеться з українськими урядовцями. Обговорення будуть зосереджені на просуванні економічного відновлення та зусиллях з "повернення України до економічної самодостатності, у тому числі шляхом підтримки інвестицій у транспортну інфраструктуру та реформ" сектору, повідомляє Мінтранс США.

"З того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюжки постачань, зокрема портову та залізничну інфраструктуру", - зазначив Буттеджич у мережі Х.

У Києві Буттеджич оголосить про призначення Роберта Марінера радником вищого рівня, який надаватиме технічну допомогу та ділитиметься досвідом реалізації інфраструктурних проєктів.

Марінер раніше виконував інженерну роботу для ВПС та ВМС США та має значний досвід транспортних проєктів, а раніше працював радником радника з питань транспорту посольства США в Кабулі. Він перебуватиме в Києві, щоб надавати технічну допомогу в реалізації проєктів в межах зусиль з відновлення України

"Це один із незліченних способів, якими США продовжують підтримувати народ України на довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв'язок зі світом", - зазначив Буттеджич.

Нагадаємо, Буттіджедж - 19-й міністр транспорту США. У 2020 році він планував висуватися в кандидати в президенти від Демократичної партії, але згодом зняв свою кандидатуру.

У липні 2021 року Буттіджедж представляв США на "Кримській платформі".

Буттіджедж - перший міністром зі спільноти ЛГБТ, якого затвердив Сенат США. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies