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США та Китай провели переговори щодо ядерної зброї перед зустріччю Сі та Байдена

Лідери зустрінуться наступного тижня в Сан-Франциско під час саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. 

США та Китай провели переговори щодо ядерної зброї перед зустріччю Сі та Байдена
Президент США Джо Байден і очільник Китаю Сі Цзіньпінь
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати та Китай провели рідкісну зустріч з питань контролю над ядерними озброєннями, пише Bloomberg.

Представники двох ядерних держав взяли участь у “відвертому та поглибленому” обговоренні питань контролю над озброєннями та нерозповсюдження, йдеться у заяві Держдепартаменту. США наголосили на важливості більшої прозорості з китайської сторони та ширшого обміну інформацією про кроки щодо зниження стратегічних ризиків, зокрема у космічному просторі.

Переговори у Вашингтоні відбулися перед очікуваною зустріччю президента Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна наступного тижня в Сан-Франциско під час саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. 

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За цією зустріччю уважно стежитимуть, очікуючи на покращення зв'язків між двома найбільшими економіками світу після зростання напруженості на тлі суперечок, зокрема щодо Тайваню та прольоту китайського шпигунського аеростата над США на початку цього року.

Ядерні переговори у Вашингтоні в понеділок, які США назвали “конструктивними”, пройшли між Меллорі Стюарт, помічником держсекретаря з контролю над озброєннями, та Сунь Сяобо, який очолює департамент контролю за озброєннями міністерства закордонних справ Китаю.

Минулого місяця Пентагон заявив, що цього року Китай мав близько 500 ядерних боєголовок, а до 2030 року планує збільшити цю цифру до щонайменше 1000. Причому це нарощування було швидшим, ніж очікувалося. США має близько 3700 ядерних боєголовок. МЗС Китаю заявило тоді, що країна віддана мирному розвитку і проводить стабільну та передбачувану ядерну політику.

США також прагнуть запобігти тристороннім перегонам ядерних озброєнь з Росією та Китаєм, особливо через те, що переговори про продовження Договору про новий СНО, термін дії якого спливає у 2026 році, зупинилися через вторгнення Росії в Україну. Кремль має близько 4500 ядерних боєголовок.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав закон, що скасовує ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

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