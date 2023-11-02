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Путін скасував ратифікацію РФ договору про заборону ядерних випробувань, – Reuters

Закон про дератифікацію опублікований на сайті російського уряду.

Путін скасував ратифікацію РФ договору про заборону ядерних випробувань, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін у четвер підписав закон, що скасовує ратифікацію Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Про це пише Reuters.

Росія заявляє, що не відновить випробування, доки Вашингтон не зробить це, і що її дератифікація договору про заборону ядерних випробувань не змінить її позицію чи спосіб, у який вона ділиться інформацією про свою ядерну діяльність.

Вашингтон підписав, але так і не ратифікував договір 1996 року, і Путін сказав, що хоче, щоб Росія, яка підписала та ратифікувала пакт, зайняла таку ж позицію щодо договору, що й Сполучені Штати.

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Деякі західні експерти з контролю над озброєннями стурбовані тим, що Росія може схилятися до проведення випробувань, щоб викликати страх під час війни проти України.

Нагадаємо, 5 жовтня Путін заявив, що він не готовий сказати, чи повинна Росія відновлювати ядерні випробування після закликів деяких російських експертів з безпеки та законодавців випробувати ядерну бомбу як попередження Заходу.

Західні експерти побоюються, що такий крок, якщо він таки відбудеться, може розпочати нову еру ядерних випробувань великої потужності. Схвалений Путіним закон про дератифікацію був опублікований на урядовому сайті, де зазначено, що рішення набуло чинності негайно. Обидві палати російського парламенту вже схвалили цей крок.

Пострадянська Росія ніколи не проводила ядерних випробувань. Востаннє Радянський Союз проводив випробування в 1990 році, а США – в 1992 році.

 

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