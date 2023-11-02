Сьогодні зі Сектора Гази мають виїхати ще 600 іноземців і громадян з подвійним громадянством, зокрема 400 американців.
Про це заявили у терористичній організації ХАМАС, пише Bloomberg.
“Це був би другий виїзд з моменту відкриття кордону з Єгиптом у середу, коли людям дозволили виїхати вперше після початку війни Ізраїлю та ХАМАС 7 жовтня”, − йдеться у повідомленні.
Міністерство закордонних справ Єгипту заявляє, що співпрацює з іншими державами, аби сприяти евакуації з Гази близько 7000 іноземців з 60 країн.
Дипломати зустрілися з іноземними послами та іншими офіційними особами, щоб поінформувати їх про заходи, які вживаються для вивезення власників іноземних паспортів через прикордонний пункт Рафах.
Нагадаємо, Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП “Рафах”. МЗС України готує евакуацію 358 українців, переважно це жінки та діти.