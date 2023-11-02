Єгипет заявляє, що співпрацює з іншими державами для евакуації з Гази близько 7000 іноземців з 60 країн.

Пункт пропуску “Рафах” на кордоні Єгипту і сектору Гази

Сьогодні зі Сектора Гази мають виїхати ще 600 іноземців і громадян з подвійним громадянством, зокрема 400 американців.

Про це заявили у терористичній організації ХАМАС, пише Bloomberg.

“Це був би другий виїзд з моменту відкриття кордону з Єгиптом у середу, коли людям дозволили виїхати вперше після початку війни Ізраїлю та ХАМАС 7 жовтня”, − йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Єгипту заявляє, що співпрацює з іншими державами, аби сприяти евакуації з Гази близько 7000 іноземців з 60 країн.

Дипломати зустрілися з іноземними послами та іншими офіційними особами, щоб поінформувати їх про заходи, які вживаються для вивезення власників іноземних паспортів через прикордонний пункт Рафах.

Фото: EPA/UPG Пункт пропуску “Рафах” на кордоні Єгипту і сектору Гази

Нагадаємо, Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП “Рафах”. МЗС України готує евакуацію 358 українців, переважно це жінки та діти.