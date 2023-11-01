Адміністрація США закликала Конгрес ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті

Білий дім закликає американський Конгрес продовжити законодавчий процес щодо ухвалення запиту президента Джо Байдена, який містить підтримку України й Ізраїлю. Про це заявив у середу під час зустрічі з журналістами координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, – пише Укрінформ.

"Ми закликаємо Конгрес продовжити роботу над усім пакетом задоволення додаткових потреб, внесеним президентом, з усіма чотирма напрямами, які, вочевидь, включають Україну й Ізраїль разом", – зауважив Кірбі.

Він також наголосив, що цей пакет підтримує, в тому числі, керівництво республіканців у Сенаті.

"Ви чули, як лідер меншості, сенатор Макконнелл заявив, що він повністю згоден з тим, що їх усі слід об’єднати так, як подав президент, і що ситуація в Україні й Ізраїлі є взаємопов’язаною та серйозною", – підкреслив Кірбі.

Нагадаємо,спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що законопроєкти про надання нової допомоги Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо один від одного.