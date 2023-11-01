“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині внаслідок обстрілу росіян жінка отримала поранення

Постраждалу доставили до районної лікарні.

На Харківщині внаслідок обстрілу росіян жінка отримала поранення
Ілюстративне фото

Сьогодні, 1 листопада, російські окупаційні війська обстріляли Ізюмський район Харківської області. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Близько 11:30 росіяни обстріляли с. Зелений Гай Борівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу поранення отримала 61-річна жінка.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Постраждалу з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки.

Правоохоронці за фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у середу в селі Піски-Радьківські Ізюмського району 35-річний місцевий житель на власному подвір'ї наступив на вибуховий пристрій, ймовірно, "Пелюстку". Потерпілого з осколковим пораненням лівої ноги доправили до медичного закладу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies