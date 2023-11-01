На Харківщині внаслідок обстрілу росіян жінка отримала поранення

Сьогодні, 1 листопада, російські окупаційні війська обстріляли Ізюмський район Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Близько 11:30 росіяни обстріляли с. Зелений Гай Борівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу поранення отримала 61-річна жінка.

Постраждалу з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки.

Правоохоронці за фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у середу в селі Піски-Радьківські Ізюмського району 35-річний місцевий житель на власному подвір'ї наступив на вибуховий пристрій, ймовірно, "Пелюстку". Потерпілого з осколковим пораненням лівої ноги доправили до медичного закладу.