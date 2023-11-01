Більшість інформації з пошти росіянина передали на вивчення відповідним фахівцям.

Хакери "Кіберспротиву" зламали пошту російського підполковника Руслана Казанцева, який займається обслуговуванням літаків А-50У далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО).

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Казанцев служить заступником командира військової частини 41520. Саме він відповідальний за обслуговуванням літака А-50У «Таганрог», а також А-50У «Сергій Атаянц». Останній раніше базувався в Білорусі й супроводжував МІГ-31К під час вильотів.

Фото: Кіберспротив

Більшість інформації з пошти росіянина передали на вивчення відповідним фахівцям.

Серед оприлюднених даних - лист, у якому військова частина РФ просить приватні підприємство “Авіаційний комплекс імені С. В. Ільюшина” надати допомогу на виробництво нагород, погодження дозволів на випробування безпілотних апаратів, листи з доказами знущання над особовим складом російської армії тощо.

Фото: Кіберспротив

Нагадаємо, раніше хакери зламали російську базу даних "Діти Донбасу" й установили колаборантів, причетних до викрадення дітей із Маріуполя.

Також українські кіберфахівці зламали російську систему бронювання авіаквитків Leonardo, зупинивши цим роботу найбільших аеропортів Росії.