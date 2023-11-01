Амбасадор UNITED24 Тімоті Снайдер запускає збір на сенсори «Безпечне небо»

Він розпочав збір на 2 500 сенсорів вартістю $950 тисяч.

Амбасадор UNITED24 Тімоті Снайдер запускає збір на систему «Безпечне небо».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, сенсори знаходять повітряні цілі навіть на малих висотах та прогнозують траєкторії їх руху.

"Штучний інтелект допомагає передбачати напрямки наступних повітряних загроз. Система успішно показала себе в тестовому режимі проти крилатих ракет та шахедів. Виявила 100% повітряних загроз без жодної помилки. Але йому, як і будь-якому стартапу, потрібна підтримка", - зазначив Федоров.

Снайдер розпочав збір на 2 500 сенсорів вартістю $950 тисяч. Загальна ціль — 12 500 сенсорів для максимального захисту українського неба.

Нагадаємо, торік у листопаді американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Він проєкт "Армія дронів" та розпочав збір на "Ловця Шахедів".

Згодом Снайдер та інші амбасадори зустрілися з Президентом України і оголосили спільний збір на генератори.