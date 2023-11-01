​МВС почало переговори про відкриття пунктів відбору ДНК-матеріалів за кордоном, - Клименко

Це допоможе нашим громадянам в інших країнах, які втратили зв'язок із рідними, шукати їх.

Міністерство внутрішніх справ України почало перемовини про відкриття пунктів відбору ДНК-матеріалів за кордоном.

Про це розповів голова МВС Ігор Клименко в інтерв’ю виданню "Українські новини".

Він зазначив, що це питання було на порядку денному під час його зустрічі з міністрами внутрішніх справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Норвегії та Польщі у Вільнюсі.

"Найближчим часом ми організуємо інформаційну кампанію для наших громадян, які втратили звʼязок зі своїми рідними і які знаходяться на території інших країн, для того, щоб вони прийшли і здали свій ДНК матеріал для порівняння з тими тілами, які у нас знаходяться в бюро СМЕ", - розповів Клименко.

Він зазначив що громадяни, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном, здебільшого не знають, куди звертатися по допомогу. У них немає можливості в силу різних причин приїхати в Україну та здати біологічний матеріал. Саме тому, Україна почала ці перемовини.

Нагадаємо, раніше Нацполіція закликала родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих.