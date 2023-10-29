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Ігор Клименко зустрівся з міністеркою внутрішніх справ Фінляндії

Україна отримала домовленості, які посилять її спроможності.

Ігор Клименко зустрівся з міністеркою внутрішніх справ Фінляндії
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Фото: Пресслужба МВСУ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся з міністеркою внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен у Вільнюсі. Про це міністр МВС повідомив у Telegram.

"Двостороння зустріч у Вільнюсі з міністеркою внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.  Допомога Фінляндії найбільше сфокусована на посиленні спроможностей українських рятувальників. Лише на початку цього тижня ДСНС України отримала від фінських колег 9 спеціалізованих автомобілів", – розповів міністр Клименко.

Крім того, посадовці домовилися про організацію тренінгів для рятувальників Фінляндії.

"Колеги вражені роботи українських надзвичайників під час повномасшабного вторгнення і бажають перейняти набутий практичний досвід", – додав він. 

Також,  Марі Рантанен наголосиа на необхідності захисту обʼєктів критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення України в осінньо-зимовий період, що є пріоритетними завданнями. 

"І в цьому напрямку теж можемо розраховувати на підтримку Фінляндії. За словами пані Рантанен, вже формуються нові пакети допомоги", – додав Ігор Клименко. 

Данія передає черговий пакет військової допомоги для України на понад півмільярда доларів

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