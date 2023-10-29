Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»

Питання, якою буде Росія, важливе для архітектури безпеки України, для її місця в європейській архітектурі безпеки, для того, якими будуть логістичні шляхи, економіка й майбутнє наших найближчих поколінь. З такими тезами під час дискусійної панелі «Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії після нашої Перемоги?» (відбулася в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group) виступив голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі.

«Сьогодні ми порушуємо надскладну тему, яку всі оминають. Тому що йде війна, гинуть люди, є ненависть, великий запит на справедливість, на покарання Росії, росіян, які дозволили своїй владі розв'язати цю війну. Питання складне, але думаю, саме зараз треба говорити про нього», — заявив Ліскі.

І говорити виключно за участю України, акцентував він.

«Ні для кого не секрет, що важливим фактором допомоги Україні є розуміння, як стримувати Росію, що робити з нею. Наші західні партнери поки що не мають відповіді на це. І мені дуже хотілося б, щоб Україна дала вагому складову розуміння, якою має бути РФ у майбутньому. Маємо займати активну позицію при цьому», — вважає бізнесмен.

На його думку, повоєнні стосунки з Росією, як би «довго чи болісно не давалася нам ця війна», слід будувати на підставі трьох основних позицій.

«Позиція перша — Україна має бути членом НАТО, членом ЄС. Це перша позиція, з якою ми можемо мати якісь стосунки з Росією. Мусимо бути в НАТО і Європейському Союзі, займати проактивну позицію в цих структурах, вибудовувати відносини з Росією не тільки від імені України, а й від Європейського Союзу й Північноатлантичного», — сказав Ліскі. І не після перемоги, а вже, додав він.

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Позиція друга — інтелектуальна спроможність.

«Ще раз повертаюся до того, що світ поки що не має відповіді, якою хоче бачити Росію, якими шляхами повернути туди цивілізаційну складову. Усі розуміють, що це мавпа з ядерною гранатою, і поки не буде цієї відповіді, досить важко прогнозувати навіть нашу перемогу. Уже ніхто не вірить, що десь вискочить Навальний і вони раптом стануть нормальними. І світ не вірить.

Я не політик, можу сказати банальні й цинічні речі, щоб нас приземлити. Та я впевнений, що ми мали б значно більше зброї, можливостей, якби запропонували зрозумілий світові план перемоги над Росією. Нам потрібен цей простий і зрозумілий світові план», — зазначає голова наглядової ради EFI Group.

І третя позиція, з якої варто розглядати теоретичне поновлення відносин з Росією, — економічне партнерство.

«Нам потрібні як великі союзники Польща і, важко казати, Туреччина, щоб повністю відрізати Росію від цивілізованого світу. Щоб ми, маючи партнерські стосунки, пробували будувати відносини з Росією з позиції сили й тиску», — упевнений Ігор Ліскі.

«І плюс нам точно потрібно вивчати Росію. Я певен, що в Києві, Україні, має бути європейський, ба навіть натовський центр вивчення Росії. І дуже класно, щоб ми мали в цьому якусь проактивну позицію», — додав він.