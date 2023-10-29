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Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»

Питання, якою буде Росія, важливе для архітектури безпеки України, для її місця в європейській архітектурі безпеки, для того, якими будуть логістичні шляхи, економіка й майбутнє наших найближчих поколінь. З такими тезами під час дискусійної панелі «Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії після нашої Перемоги?» (відбулася в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group) виступив голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі.


«Сьогодні ми порушуємо надскладну тему, яку всі оминають. Тому що йде війна, гинуть люди, є ненависть, великий запит на справедливість, на покарання Росії, росіян, які дозволили своїй владі розв'язати цю війну. Питання складне, але думаю, саме зараз треба говорити про нього», — заявив Ліскі. 

І говорити виключно за участю України, акцентував він. 

«Ні для кого не секрет, що важливим фактором допомоги Україні є розуміння, як стримувати Росію, що робити з нею. Наші західні партнери поки що не мають відповіді на це. І мені дуже хотілося б, щоб Україна дала вагому складову розуміння, якою має бути РФ у майбутньому. Маємо займати активну позицію при цьому», — вважає бізнесмен. 

На його думку, повоєнні стосунки з Росією, як би «довго чи болісно не давалася нам ця війна», слід будувати на підставі трьох основних позицій. 

«Позиція перша — Україна має бути членом НАТО, членом ЄС. Це перша позиція, з якою ми можемо мати якісь стосунки з Росією. Мусимо бути в НАТО і Європейському Союзі, займати проактивну позицію в цих структурах, вибудовувати відносини з Росією не тільки від імені України, а й від Європейського Союзу й Північноатлантичного», — сказав Ліскі. І не після перемоги, а вже, додав він.

Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group
Фото: Макс Требухов
Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Позиція другаінтелектуальна спроможність.

«Ще раз повертаюся до того, що світ поки що не має відповіді, якою хоче бачити Росію, якими шляхами повернути туди цивілізаційну складову. Усі розуміють, що це мавпа з ядерною гранатою, і поки не буде цієї відповіді, досить важко прогнозувати навіть нашу перемогу. Уже ніхто не вірить, що десь вискочить Навальний і вони раптом стануть нормальними. І світ не вірить.

Я не політик, можу сказати банальні й цинічні речі, щоб нас приземлити. Та я впевнений, що ми мали б значно більше зброї, можливостей, якби запропонували зрозумілий світові план перемоги над Росією. Нам потрібен цей простий і зрозумілий світові план», — зазначає голова наглядової ради EFI Group

І третя позиція, з якої варто розглядати теоретичне поновлення відносин з Росією,економічне партнерство. 

«Нам потрібні як великі союзники Польща і, важко казати, Туреччина, щоб повністю відрізати Росію від цивілізованого світу. Щоб ми, маючи партнерські стосунки, пробували будувати відносини з Росією з позиції сили й тиску», — упевнений Ігор Ліскі. 

«І плюс нам точно потрібно вивчати Росію. Я певен, що в Києві, Україні, має бути європейський, ба навіть натовський центр вивчення Росії. І дуже класно, щоб ми мали в цьому якусь проактивну позицію», — додав він.

Фото: Макс Требухов

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