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Єрмак зустрівся з міністром закордонних та торгівлі Мальти

Сторони обговорили спільний із партнерами розвиток бізнес-проєктів.

Єрмак зустрівся з міністром закордонних та торгівлі Мальти

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся із міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом.

Про це йдеться у телеграм-каналі Єрмака.

“Висловив подяку мальтійській стороні за організацію безпрецедентної за кількістю учасників з усього світу зустрічі щодо принципів миру для України, Європи та світу”, − зазначив очільник ОПУ. 

Єрмак подякував Мальті за активну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема в ухваленні важливих для України рішень в ООН та інших міжнародних організаціях.

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Сторони також обговорили спільний із партнерами розвиток бізнес-проєктів, щоб Україна отримувала міжнародну допомогу.

Єрмак серед іншого закликав мальтійську сторону зробити свій внесок у справу повернення викрадених українських дітей.

Нагадаємо, раніше Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті. За його словами, наші партнери разом з представниками української влади презентували п'ять пунктів української Формули миру, над якими працювали робочі групи, і своє бачення імплементації.

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