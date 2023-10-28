"Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства", - сказав Президент у виступі на саміті на Мальті.

Президент Володимир Зеленський вважає, що українська формула миру може й має бути універсальною.

Таку думку він озвучив під час виступу на третій зустрічі радників щодо реалізації Формули миру, яка відбулася на Мальті

"Десять пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на принципах Статуту ООН, на схвалених світом резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. За рік, що минає, наша Формула миру поступово стає глобальною, бо всі ви її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею. Ця Формула справді стала спільною", - сказав Зеленський.

За словами Президента, формула миру згодом може стати "взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій".

"Хоч не буває однакових воєн, Формула миру може й має бути універсальною. Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства. Такий спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру – на рівень лідерів, – затвердити й реалізувати", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, у нинішній зустрічі взяли участь 65 держав. На заході презентували та обговорили плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Попередні зустрічі радників відбулися у Джидді та Копенгагені.