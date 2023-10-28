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​ДПСУ повідомила, що відновили роботу пункту пропуску «Рава-Руська»

У суміжному пункті перестала працювати база даних польської митниці.

​ДПСУ повідомила, що відновили роботу пункту пропуску «Рава-Руська»
Фото: ДПСУ

Пункт пропуску «Рава-Руська» тимчасово не працював.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За інформацією ДПСУ, у пункті пропуску «Хребенне» (суміжний з «Равою-Руською») не працює база даних польської митниці. Тому оформлення осіб і транспортних засобів не здійснювали.

Згодом прикордонники повідомили про відновлення роботи ПП.

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Нагадаємо, Україна домовляється про відкриття чотирьох нових пропускних пунктів на кордоні з Польщею. Йдеться про відкриття ПП "Адамчуки-Збереже" на Волині, ПП "Млинище - Сліпче", ПП "Варяж-Усьмеж", ПП "Белз-Будинін".

Водночас Мінвідновлення розпочало перемовини із Молдовою та Румунією щодо створення "зеленого коридору" між пунктами пропуску "Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) – Галац (Румунія)".

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