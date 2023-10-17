​Україна домовляється про відкриття чотирьох нових пропускних пунктів на кордоні з Польщею

Україна веде переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні із Польщею.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами йдеться про відкриття ПП "Адамчуки-Збереже" на Волині, ПП "Млинище - Сліпче", ПП "Варяж-Усьмеж", ПП "Белз-Будинін".

Також очікується відкриття ПП "Нижанковичі-Мальховіце" (Польща), який працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажних транспортних засобів.

"Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому ПП планувалося з другого кварталу", - зазначив заступник міністра.

Крім того, за його словами, Україна порушує з Румунією питання дозволу на проїзд вантажного транспорту через "Красноїльськ - Вікову де Сус", де зараз можуть проїжджати лише порожні вантажні автомобілі.

Нагадаємо, наразі на польсько-українському кордоні є вісім автомобільних пропускних пунктів: Дорогуськ – Яготин; Зосин – Устилуг; Долгобичув – Угринів; Гребенне – Рава-Руська; Будомєж – Грушів; Корчова – Краковець; Медика – Шегині; Кросценко – Смільниця. У липні цього року Польща також ініціювала експериментальний КПП для прискорення пропуску вантажівок.