Зараз там виховують 11 бельгійських вівчарок малінуа.

Для підготовки службових собак Укрзалізниця відкрила кінологічний центр. Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Посилюємо безпеку на залізниці чотирилапими охоронцями", - йдеться в повідомленні.

У центрі виховують 11 бельгійських вівчарок малінуа. Зараз їм по 3,5 місяці, але вже в семимісячному віці вони зможуть працювати на вокзалах та інших об’єктах, допомагатимуть виявляти заборонені до перевезення предмети та речовини.

Наразі до охорони об’єктів Укрзалізниці в різних регіонах країни залучаються загалом 125 службових собак різних порід (німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадори). У новоствореному кінологічному центрі щорічно будуть готувати близько 30 собак для виконання різних завдань, а загальна чисельність чотирилапих охоронців становитиме одну тисячу.

Для опіки за здоров’ям чотирилапих охоронців також створять ветеринарний центр.

Нагадаємо, 7 жовтня в Харкові службових собак Нацгвардії нагородили медалями "За віддану службу".

У вересні за ініціативи Фонду Говарда Баффета до Львова прибула третя партія службових собак з країн Європи. 20 собак породи німецька вівчарка та малінуа (бельгійська вівчарка) відправилися в кінологічні центри поліції Волинської, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської та Кіровоградської областей.