Для підготовки службових собак Укрзалізниця відкрила кінологічний центр. Про це повідомила пресслужба УЗ.
"Посилюємо безпеку на залізниці чотирилапими охоронцями", - йдеться в повідомленні.
У центрі виховують 11 бельгійських вівчарок малінуа. Зараз їм по 3,5 місяці, але вже в семимісячному віці вони зможуть працювати на вокзалах та інших об’єктах, допомагатимуть виявляти заборонені до перевезення предмети та речовини.
Наразі до охорони об’єктів Укрзалізниці в різних регіонах країни залучаються загалом 125 службових собак різних порід (німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадори). У новоствореному кінологічному центрі щорічно будуть готувати близько 30 собак для виконання різних завдань, а загальна чисельність чотирилапих охоронців становитиме одну тисячу.
Для опіки за здоров’ям чотирилапих охоронців також створять ветеринарний центр.
Нагадаємо, 7 жовтня в Харкові службових собак Нацгвардії нагородили медалями "За віддану службу".
У вересні за ініціативи Фонду Говарда Баффета до Львова прибула третя партія службових собак з країн Європи. 20 собак породи німецька вівчарка та малінуа (бельгійська вівчарка) відправилися в кінологічні центри поліції Волинської, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської та Кіровоградської областей.