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Херсонська ОВА опублікувала фото наслідків ударів по Херсону. Поранені п'ятеро, пошкоджено підприємство (доповнено)

Ворог відкривав вогонь декілька разів.

Херсонська ОВА опублікувала фото наслідків ударів по Херсону. Поранені п'ятеро, пошкоджено підприємство (доповнено)
Перший обстріл міста сьогодні
Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Протягом 17 жовтня росіяни вже декілька разів обстрілювали Херсон. Вранці російська армія влучила по житловій зоні та вишу.

Про це повідомили голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram та Офіс генерального прокурора. За оновленими даними, внаслідок першого ранкового обстрілу постраждали троє людей.

"Постраждали двоє працівників охоронної фірми. Які під час обстрілу знаходилися у службовій автівці. Ще один поранений – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої важкості", – повідомив Прокудін.

Пошкоджено будівлю вишу, приватні будинки, автотранспорт. 

Близько 12 години Прокудін повідомив про ще один обстріл. Є влучання на території транспортного підприємства. За уточненими даними, поранені двоє людей – чоловіки 52 років. У них мінно-вибухові травми, їх госпіталізували. 

Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Другий обстріл міста 17 жовтня
Фото: Олександр Прокудін у Telegram
Другий обстріл міста 17 жовтня

У Херсонській МВС раніше повідомили, що вибухи лунали в Дніпровському районі міста. Також окупанти обстріляли селище поблизу Херсона – там поранено чоловіка.

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