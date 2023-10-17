Херсонська ОВА опублікувала фото наслідків ударів по Херсону. Поранені п'ятеро, пошкоджено підприємство (доповнено)

Протягом 17 жовтня росіяни вже декілька разів обстрілювали Херсон. Вранці російська армія влучила по житловій зоні та вишу.

Про це повідомили голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram та Офіс генерального прокурора. За оновленими даними, внаслідок першого ранкового обстрілу постраждали троє людей.

"Постраждали двоє працівників охоронної фірми. Які під час обстрілу знаходилися у службовій автівці. Ще один поранений – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої важкості", – повідомив Прокудін.

Пошкоджено будівлю вишу, приватні будинки, автотранспорт.

Близько 12 години Прокудін повідомив про ще один обстріл. Є влучання на території транспортного підприємства. За уточненими даними, поранені двоє людей – чоловіки 52 років. У них мінно-вибухові травми, їх госпіталізували.

Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Фото: Олександр Прокудін у Telegram Другий обстріл міста 17 жовтня

У Херсонській МВС раніше повідомили, що вибухи лунали в Дніпровському районі міста. Також окупанти обстріляли селище поблизу Херсона – там поранено чоловіка.