До Альянсу оборонних компаній приєдналися 59 підприємств з усього світу, – Кулеба

До Альянсу оборонних компаній, який був створений на Форумі оборонних індустрій, уже приєдналися 59 підприємств з 23 країн світу.

Про це заявив в ефірі телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Там (на Форумі – ред.) був започаткований Альянс оборонних компаній, які будуть спільно з Україною виробляти зброю. Наразі вже 59 компаній з 23 країн світу є учасниками цього Альянсу. Це конкретні зобовʼязання разом створювати необхідну зброю", – розповів Кулеба.

За його словами, Україна передбачала ризик досягнення "дна" складів у партнерів, тому ще рік тому почала з ними працювати. За словами глави МЗС, зараз цей ризик вичерпання озброєння мінімізований.

Нагадаємо, 29 вересня в Києві відбувся перший міжнародний Форум оборонних індустрій (DFNC1). Захід обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем. Форум організували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міноборони та МЗС.