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У Слов’янську вночі ворог влучив у гуртожиток аграрного коледжу, під завалами можуть перебувати дві особи (оновлено)

Загалом, на Донеччині за добу росіяни вбили двох мирних мешканців і ще одонго поранили.

У Слов’янську вночі ворог влучив у гуртожиток аграрного коледжу, під завалами можуть перебувати дві особи (оновлено)
Фото: ДСНС

Цієї ночі, 17 жовтня, у Слов’янську Донецької області ворог влучив у гуртожиток аграрного коледжу.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

“Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі – два прильоти у центр міста, вул. Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу. На щастя, обійшлося без жертв”, – повідомив Лях.

Оновлено, 10:55. За попередніми даними ДСНС, під завалами перебувають дві особи. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Зі свого боку, очільник Донецкої ОВА Ігор Мороз повідомив, що за 16 жовтня росіяни вбили двох жителів Донеччини – у Первомайському. Ще одна людина в області дістала поранення.

Нагадаємо, цієї ночі противник застосував шість ударних дронів типу "Шахед" з району мису Чуада (окупований Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Усі повітряні цілі були знищені на південному напрямку.

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