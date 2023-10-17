Протягом доби окупанти били по 10 областях України, – ОВА

По Чернігівській області за добу росіяни провели чотири обстріли (44 вибухи). Ворог використовував артилерію, міномети, АГС, некеровані авіаційній ракети. Під обстрілом – Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано два вибухи. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили три мінометні обстріли. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська (сім вибухів) та Краснопільська (три вибухи) громади. Без наслідків.

У Дніпропетровській вчора вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі. Обстріляли одне з тамтешніх сіл з важкої артилерії. З неї ж ворог гатив і по самому Нікополю вже надвечір. А ще спрямував на місто два дрони-камікадзе. Люди не постраждали.

В Одеській в результаті нічної атаки російських терористів наші сили ППО знищили шість ударних безпілотників. В Одесі уламки збитих "шахедів" впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів. Загиблих та постраждалих немає.

У Луганській ворог поцілив з авіації по Серебрянському лісу та території сіл Невське та Новолюбівка. У населених пунктах вибухнули чотири авіаційні бомби КАБ-500. На щастя, постраждалі відсутні. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 129 обстрілів (563 снаряди).

У Харківській на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди Богодухівського району, Ветеринарне та Нескучне, Гатище. На Куп’янському напрямку минулої доби українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка, Крохмальне. Також авіаційних ударів зазнали Першотравневе та Піщане. Внаслідок обстрілів з артилерії Вовчанська пошкоджено адміністративний корпус ветеринарної лікарні, гараж. Без постраждалих. У Підлимані внаслідок обстрілів з ракетних систем залпового вогню пошкоджено будинок. У Ізюмі чоловік 72 років наступив на вибухонебезпечний предмет. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.

У Запорізькій минулої доби військовослужбовці ворога завдали 86 ударів по 14 містах та селах, наближених до лінії вогню. 78 артобстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного та Червоного. Ворог здійснив шість РСЗВ обстрілів Гуляйполя, Залізничного та Малої Токмачки, атакував із БпЛА Новоандріївку та Новодарівку. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби були сім населених пунктів: Предтечине, Калинове, Ласточкине, Мемрик, Курдюмівка, Первомайське, Слов’янськ. Пошкоджено шість житлових будинків, гуртожиток. На Донеччинаі за добу: двоє загиблих, одну людину поранено.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили ракету, попередньо – типу Х-59.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 32 обстріли (158 снарядів).Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області. Внаслідок ворожого авіаційного удару (КАБ) по Бериславу ворог влучив по території лікарні. Пошкоджено будівлю медичного закладу. За добу жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, з початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.