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США вже виділили 522 млн доларів на відновлення й захист енергетики України, – Шмигаль

Сполучені Штати також надають вагому допомогу у відновленні країни.

США вже виділили 522 млн доларів на відновлення й захист енергетики України, – Шмигаль
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

США вже виділили 522 млн доларів на відновлення й захист енергетики України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“На відновлення й захист енергетики США вже виділили 522 млн доларів. Сполучені Штати також надають вагому допомогу у відновленні, де Київщина є серед лідерів у реалізації проєктів”, - повідомив очільник уряду. 

Нагадаємо, минулого тижня голова "Укренерго" розповів, що енергетична інфраструктура України матиме три рівні захисту від російських атак. Очільник компанії прогнозує завершення підготовки всіх рівнів захисту в листопаді: “до холодів повинні встигнути”.

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