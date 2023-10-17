США вже виділили 522 млн доларів на відновлення й захист енергетики України, – Шмигаль

Сполучені Штати також надають вагому допомогу у відновленні країни.

США вже виділили 522 млн доларів на відновлення й захист енергетики України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“На відновлення й захист енергетики США вже виділили 522 млн доларів. Сполучені Штати також надають вагому допомогу у відновленні, де Київщина є серед лідерів у реалізації проєктів”, - повідомив очільник уряду.

Нагадаємо, минулого тижня голова "Укренерго" розповів, що енергетична інфраструктура України матиме три рівні захисту від російських атак. Очільник компанії прогнозує завершення підготовки всіх рівнів захисту в листопаді: “до холодів повинні встигнути”.