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З портів Великої Одеси сьогодні вийшли три судна, ще одне йде до порту

Сумарно за час роботи тичасового коридору, встановленого Україною, зафіксовано 57 суднопроходів в обидві сторони.

З портів Великої Одеси сьогодні вийшли три судна, ще одне йде до порту
Ілюстративне фото
Фото: Мінінфраструктури

Зранку 17 жовтня з одеських портів для проходження тимчасовим чорноморським коридором, оголошеним Україною, вийшли три судна: Bull, Ramus та Bahar K. Також одне судно прямує вздовжу українського узбережжя у зворотному напрямку, повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на дані сервісів моніторингу руху суден.

Балкер типу Panamax має дедвейт 82 тис. т, зайшов до українського порту під завантаження 12 жовтня. Судна Ramus та Bahar K дедвейтом 6 тис. т і 8,3 тис. т відповідно прослідували на вхід тимчасовим коридором 13 жовтня.

На вхід до одного з українських портів на Чорному морі 17 жовтня йде судно для перевезень генеральних вантажів Briza дедвейтом 8,9 тис. т.

Сумарно, згідно з підрахунками видання, новим маршрутом, оголошеним Україною, на вхід до портів Великої Одеси, пройшли (з урахуванням Briza) 33 судна. На вихід (включно з 5 суднами, які знаходилися в портах від початку російського вторгнення в лютому 2022 року), з урахуванням сьогоднішніх трьох суден, цей показник сягне - 24. Тобто всього фіксуємо 57 суднопроходів в обидві сторони.

Нагадаємо, у серпні відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

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