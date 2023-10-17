На Київщині нацгвардієць збирав розвіддані про "Гвардію наступу" МВС України

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила на Київщині ще одного інформатора головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії, якого агресор дистанційно залучив до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За вказівкою російської воєнної розвідки він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України. Передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".

Розвіддані інформатора ГРУ потрібні були окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії.

Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці ще до його мобілізації до лав українського війська. У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі.

До виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він приступив після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії. Збір розвідданих російський "крот" здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони.

Отримані відомості передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів. Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині. Зловмисник діяв як переселенець з прифронтової території на сході України.