Сюди частіше за все потрапляють ті, хто дістав поранення від FPV-дронів, мінометних та інших артилерійських снарядів.

Стабілізаційний пункт (стабпункт) - це місце, куди бойові медики евакуюють поранених з передової. Тут лікарі надають пораненим першу медичну допомогу, стабілізують їхній стан та відправляють до шпиталю.

На відео проєкту "Український Свідок" - один зі стабпунктів на Бахмутському напрямку. Про його роботу розповідають медики 5 ОШБр.

"Коли ми перебували в обороні, то втрат було більше, ніж зараз. Хоча зазвичай все навпаки. Серед поранених, які потрапляють у цей стабілізаційний пункт, виживає понад 92%", - каже командир медичної роти бригади Денис "Осьмак".

Медик також розказав про моральні дилеми, з якими стикаються у стабпункті.

"Анестезіологи мають обрати, кому варто надавати допомогу, хто має шанси вижити. Бувають поранені, яким допомогти вже неможливо. Але подібні ситуації трапляються не часто", - розповідає Осьмак.

Про особливості своєї роботи розповів також водій евакуаційної машини 5 ОШБр Сергій на псевдо "СС". «

"Ситуації бувають різні. Звернеш не в той бік і за пораненим ти не доїдеш. Одного разу евакуював одразу 11 бійців на мінівені Volkswagen T5", - каже він.

Як зазначив начальник лікувального відділення 5 ОШБр із позивним "Бігль", до цього стабпункту частіше за все потрапляють ті, хто дістав поранення від FPV-дронів, мінометних та інших артилерійських снарядів.

"Наша задача - прибрати турнікети, зупинити кровотечу та провести реанімаційні заходи, якщо це потрібно. Після цього ми відправляємо пораненого у шпиталь", - пояснив військовий.

Нагадаємо, що в липні українських військових медиків уперше нагородили медалями "Хрест Медичних сил".