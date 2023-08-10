Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть до її портів та виходять із них

Останнє судно з продовольством з українського порту вийшло 16 липня – за день до того, як РФ односторонньо вирішила вийти з зернової угоди.

Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ від 8 серпня.

У ВМС наголосили, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку РФ. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники або капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Ці маршрути раніше були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO).

"Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом", – зазначили Військово-морські сили.

Міжнародна морська організація закликала РФ дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі.

"Вказані маршрути в першу чергу використовуватимусь для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення росіі 24.02.2022 р.", – зазначили військові.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Росія односторонньо заявила про вихід із зернової угоди, яку вона в липні 2022 уклала з Туреччиною та ООН. Зразу після виходу росіяни стали атакувати портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки.

З 18 липня до початку серпня РФ знищила близько 200 000 тонн зерна.