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В Україну прибула третя партія службових собак з Європи, - Нацполіція

Усі цуценята пройшли базовий курс дресирування.

В Україну прибула третя партія службових собак з Європи, - Нацполіція
Фото: Пресслужба Нацполіції

Сьогодні, 11 вересня, за ініціативи Фонду Говарда Баффета до Львова прибула третя партія службових собак з країн Європи.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Уточнюється, що 20 собак породи німецька вівчарка та малінуа (бельгійська вівчарка) відправляться у кінологічні центри поліції Волинської, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

“Усі цуценята пройшли базовий курс дресирування. У подальшому на них чекає спеціальне навчання, після чого собаки допомагатимуть у проведенні розмінувань, пошуку вибухових та наркотичних речовин, а також виконанні інших завдань на деокупованих територіях”, - розповіли в поліції.

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Також поліцейські кінологи отримали необхідні аксесуари для догляду за собаками, корми, амуніцію, навчальне та тренувальне обладнання.

Загалом українські правоохоронці повинні отримати 100 службових собак з різних країн Європи. 

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Нагадаємо, 21 серпня до Львова привезли ще 24 службових собак від Фонду Говарда Баффета для Національної поліції. А ще раніше 11 тварин Фонд Говарда Баффета передав правоохоронцям Київщини. 

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