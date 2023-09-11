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Сирський показав, як під Соледаром українці знищують ворожу техніку FPV-дронами

По цілях відпрацювали аеророзвідники 30-ї ОМБр "Команда Вялого" та їхні побратими з інших підрозділів. 

Сирський показав, як під Соледаром українці знищують ворожу техніку FPV-дронами
Фото ілюстративне
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Під Соледаром на Донеччині українські бійці продовжують знищувати техніку окупантів.

Відео знищення ворожого металобрухту оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Кількість техніки окупантів зменшили за допомогою FPV-камікадзе. По цілях відпрацювали аеророзвідники 30-ї ОМБр "Команда Вялого" та їхні побратими з інших підрозділів. 

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Нагадаємо, минулого місяця у Міноборони представили десяту модель FPV-безпілотника, яка офіційно стає в експлуатацію в ЗСУ. Цю модель збирають в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих.

FPV-дрони (First Person View) супроводжують зброю до ворожої цілі та вимагають ретельної підготовки операторів. 

Нещодавно Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим", фандрейзингова платформа UNITED24 і monobank запустили проєкт "Операція «Єдність»". Планують забезпечити Сили оборони України 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом на загальну суму 235 мільйонів гривень.

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