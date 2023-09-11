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Силам ТрО передали бронетранспортери з Великобританії

Також сили ТрО отримали тягачі та вантажівки.

Силам ТрО передали бронетранспортери з Великобританії
Фото: Military Media Center

Сили ТрО ЗСУ отримали бронетранспортери FV432, а також відновлені для фронту броньовані тягачі та вантажівки.  

Про це повідомляє Military Media Center.

Зазначається, що машини закупив Світовий Конґрес Українців. Бронетранспортери додатково мають обладнати приладами нічного бачення від українського виробника. 

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"Ми продовжуємо співпрацю зі Світовим Конґресом Українців – загалом ми вже отримали  сорок машин. Коштом Світового Конґресу Українців також отримуємо: медичне майно, різноманітну форму одягу, взуття, електростанції, бронетехніку", – розповів командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра. 

Фото: Military Media Center

Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод зазначив, що у більш ніж шістдесяти країнах світу українці та друзі України жертвують, щоб підсилити Збройні Сили України.

Нагадаємо, у серпні Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” передав підрозділам Тероборони першу партію зброї — 200 крупнокаліберних кулеметів, які закупили у рамках спільного з мережею АЗК “ОККО” проєкту ”ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів”.

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