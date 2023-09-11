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Росіяни вдарили по амбулаторії на Херсонщині, поранена фельдшер і пацієнтка

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни вдарили по амбулаторії на Херсонщині, поранена фельдшер і пацієнтка
Фото: Херсонська обласна прокуратура

11 вересня близько 13:50 російські окупаційні війська укотре обстріляли Станіславську громаду Херсонського району.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, під вогонь потрапила будівля медичної амбулаторії. У результаті мінно-вибухові травми отримали фельдшер і пацієнтка. 

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, нині під обстріл потрапили населені пункти Херсонської міської громади. В результаті було поранено одну людину. На Дніпропетровщині ворог обстрілів місто Нікополь, три людини потрапило до лікарні.

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