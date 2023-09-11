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Окупанти обстріляли Херсонську громаду, є потерпілий

Під ворожий вогонь потрапили села Садове і Зимівник.

Окупанти обстріляли Херсонську громаду, є потерпілий
Фото: United24

11 вересня російські окупанти обстріляли населені пункти Херсонської міської громади.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, під ворожий вогонь потрапили села Садове і Зимівник.

"Близько 14.00 російські окупаційні війська обстріляли с. Садове Херсонської міської територіальної громади. Внаслідок цього отримав поранення 50-річний чоловік. До лікарів він звернувся сам. Наразі проходить дообстеження", - повідомив Мрочко.

Село Зимівник уже двічі за день обстріляли загарбники. Наразі інформації про потерпілих немає.

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Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Херсонщину 57 разів, були поранені двоє цивільних.

Днями під вогонь потрапило селище Сонячне у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

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