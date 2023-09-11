Окупанти обстріляли Херсонську громаду, є потерпілий

Під ворожий вогонь потрапили села Садове і Зимівник.

11 вересня російські окупанти обстріляли населені пункти Херсонської міської громади.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, під ворожий вогонь потрапили села Садове і Зимівник.

"Близько 14.00 російські окупаційні війська обстріляли с. Садове Херсонської міської територіальної громади. Внаслідок цього отримав поранення 50-річний чоловік. До лікарів він звернувся сам. Наразі проходить дообстеження", - повідомив Мрочко.

Село Зимівник уже двічі за день обстріляли загарбники. Наразі інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Херсонщину 57 разів, були поранені двоє цивільних.

Днями під вогонь потрапило селище Сонячне у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинула людина.