Полоненим надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту.

Прикордонники "Сталевого кордону" на Куп’янському напрямку взяли в полон двох окупантів-росіян та ще двох ліквідували.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Учора розвідники штурмової бригади "Сталевий кордон" виявили ворожий спостережний пункт. За результатами штурмової операції прикордонники знищили ворожу вогневу позицію разом з двома окупантами і взяли в полон ще двох військових РФ.

Полоненим надали необхідну медичну допомогу та відправили до фільтраційного пункту. Тепер вони поповнять обмінний фонд.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, що росіяни хочуть повторно окупувати місто Куп’янськ на Харківщині. Вони залучають до штурмів величезну кількість піхоти - як "зеків", так і добре підготовлених бійців. Докладніше - в сюжеті проєкту "Український свідок".