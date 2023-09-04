Росіяни хочуть повторно окупувати Куп’янськ, але в них нічого не виходить.

Росіяни хочуть повторно окупувати місто Куп’янськ на Харківщині. Вони залучають до штурмів величезну кількість піхоти - як "зеків", так і добре підготовлених бійців. Але в них нічого не виходить. Про це йдеться у сюжеті проєкту "Український свідок".

Журналісти поспілкувалися з піхотою ЗСУ, яка стоїть на "нулі" впритул до противника. На відео - позиції, які Збройні Сили відбили у росіян торік під час слобожанського контрнаступу.

Росіяни перекинули сюди безліч техніки та живої сили. Для штурмів вони використовують передусім піхоту. Наші бійці називають ці штурмові підрозділи "професійним м’ясом".

"Вони заряджені максимально. У них якісне екіпірування з якихось азійських країн. Ці солдати майже ідеально знають тактику, у військовому плані вони дуже освічені. Але підхід росіян до штурмів не змінився: вони все ще намагаються брати позиції кількістю. За словами наших бійців, на Куп’янському напрямку воюють як «зеки», так і кадрові військові", - розповідає військовослужбовець із позивним Рак.

Він зазначив, що одного разу їхні позиції штурмували близько 300 окупантів. "Заходили з трьох сторін. Перші дві лінії були без бронежилетів, мали при собі короткі автомати та гранати. І все", - каже військовий.

Бронетехніку на цьому напрямку росіяни використовують рідко. Зазвичай вони підвозять людей, а вже до наших позицій ті рухаються пішки.

"Наша аеророзвідка їх виявляє, а ми їх знищуємо. Таке враження, ніби росіяни хочуть збадьорити свій народ. Ні для кого не секрет, що вони хочуть знов окупувати Куп’янськ, але ми не дамо їм цього зробити", - коментує військовослужбовець Владислав.

Нагадаємо, російські війська окупували Куп'янськ 27 лютого 2022 року. А 10 вересня ЗСУ звільнили місто від загарбників.

Під час Куп'янської наступальної операції спецпідрозділом ГУР "KRAKEN" було звільнено лівий берег Куп'янська, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку, Новоосинове, Глушківку та Колісниківку.

З тих пір Росія продовжує обстрілювати Куп'янськ та розташовані поруч з лінією зіткнення населені пункти Харківщини.